Bilim Merkezinde Yeni Atölye Çalışmaları Yapılacak

Kayseri Bilim Merkezinin hafta sonu, dört atölye uygulaması başlatacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarını bilimle buluşturacak olan etkinliklerde birbirinden ilginç çalışmalar sergilenecek.



Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Anadolu'nun dört bir yanından ziyaretçi çeken Kayseri Bilim Merkezi'nde 15-16 Nisan günlerinde 4 program ile atölye günleri yapılacak.



Kriptoloji Atölyesi, Makey Atölyesi, Renklerin Dansı Atölyesi ve Uzay Merdiveni Atölyesi adlarıyla düzenlenecek ve ücretsiz olacak etkinliklerde, katılımcıların araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.



Kriptoloji Atölyesi'nde şifre çözerek sürprizlere ulaşma imkanı sunulurken, Makey Atölyesi'nde elektronik ve robotik dünyaya keyifli bir başlangıç yapılacak. Renklerin Dansı Atölyesi'nde kimyanın renkli dünyası üç farklı deneyle sunulurken, Uzay Merdiveni Atölyesi'nde geometrik modeller eşliğinde tasarım ve mühendislik yeteneğinin geliştirilmesine imkan sağlanacak.



Kütüphaneler zenginleşiyor



Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapma hedefi doğrultusunda fiziki yatırımların yanı sıra okumayı teşvik edici çalışmalar da yaptıklarını belirtti.



Bu kapsamda Herkes için Kütüphane Projesini Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkeziyle hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında merkez tarafından kütüphanelere 21 bilgisayar kazandırıldığını kaydeden Çelik, Büyükşehir Belediyesinin üç kütüphanesinden yararlananların sayısının 6 ayda 450 bine ulaştığını bildirdi.