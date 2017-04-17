Bilim İnsanlarına Göre Dünya'yı Kurtarmak İçin 10 Yılımız Var

Bilim insanlarına göre dünyanın iklim değişikliğinin felakete yol açabilecek etkilerinden kurtulması için sadece 10 senesi kaldı.



Uluslararası sekiz araştırmacıdan oluşan bir grup bilim insanı, dünyanın iklim değişikliğinin etkilerinden korunmasını sağlayacak çözümler için çok az bir süresinin kaldığını açıkladı. Bununla birlikte iyi bir haber vererek karbondioksit miktarını dengelemek için yeni bir model de öneren bilim insanları, orman gibi karbon yutaklarıyla sıcaklıktaki 1.5 derecelik oynamanın önüne geçilebileceğini belirtiyor.



Bilim insanları eğer Paris anlaşmasına sadık kalınması isteniyorsa, gelecek on yılın çok kritik olduğunun altını çiziyor. Karbon emisyonlarını azaltmanın iki yolu olduğunu söyleyen araştırmacılar, ya insanların ürettiği karbon miktarının azalması gerektiğini ya da karbon yutaklarının arttırılarak denge kurulmasının şart olduğunu belirtti.



Doğa İletişimi adı altında bir çalışma geliştiren bilim insanları raporlarını dün yayınladı.



Araştırmaya dışarıdan destek veren Dünya Bankası danışmanı Brian Walsh, fosil yakıt, tarım, gıda üretimi, biyoenerji ve arazi kullanımı gibi konuların karbon emisyonu hakkında incelenerek bir rapor hazırlandığını belirtti. Raporun önerisi ise fosil yakıt kullanımlarını azaltarak yüzde 95 oranında olan küresel enerji tedariğini 25 oranının altına çekerek büyük bir değişimi tetiklemek. Bunun içinse giderek azalan orman rezervlerinin korunarak daha verim şartlar oluşturabilmek olduğu ifade ediliyor.