Bilim İnsanları Zihinsel Mahremiyetin Korunması Gerektiğini Düşünüyor

Avrupalı iki etik uzmanı, İsviçre'nin Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Roberto Andorno ve Basel Üniversitesi Biyomedikal Etik Enstitüsünden Marcello Ience, "Life Sciences, Society and Policy" dergisinde yayımladıkları makalede, insan beyninin işleyişini ve...

Bilim İnsanları Zihinsel Mahremiyetin Korunması Gerektiğini Düşünüyor

Avrupalı iki etik uzmanı, İsviçre'nin Zürih Üniversitesi Hukuk  Fakültesinden Profesör Roberto Andorno ve Basel Üniversitesi Biyomedikal Etik  Enstitüsünden Marcello Ience, "Life Sciences, Society and Policy" dergisinde  yayımladıkları makalede, insan beyninin işleyişini ve süreçlerini  verileştirebilen nöro-teknolojik uygulamaların yaygınlaşması karşısında insanın  bilişsel mahremiyetini koruyacak hukuki ve etik bir temele gereksinim duyulduğunu belirtti.

Son yıllarda nörobilim ve nöroteknolojideki atılımların; insan  beynindeki bilgilere erişilmesi, bilgilerin izlenmesi, paylaşılması ve  yönlendirilmesi konusunda bugüne dek benzeri görülmemiş yeni olanakları ortaya  çıkardığına dikkati çeken bilim insanları, bu gelişmenin temel insan hakları  prensiplerine verebileceği öngörülmez zararlara karşı 4 yeni insan hakkının  tanımlanması önerisinde bulundu.

Andorno ve Ience, "bilişsel özgürlük hakkı, zihinsel mahremiyet hakkı, zihinsel bütünlüğün korunması hakkı, psikolojik sürekliliğin sürdürülmesi hakkı"  gibi yeni temel hak kavramlarının oluşturulması gerektiğini savundu.

Nöroteknoloji uygulamalarının giderek ucuzlamasıyla ve  yaygınlaşmasıyla birlikte insan beyninin verilerini kişinin iradesi dışında  istismar edebilecek unsurların ortaya çıkabileceğine işaret eden bilim adamları, "İnsanın zihinsel mahremiyetinin ihlal edilmesi illa baskı sonucu değil, kişinin  bilinçli algı deneyimi dışında da gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Andorno ve Ience, bu tip teknolojilerin kişisel özgürlüğe verebileceği  zararlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Beynin işleyişini kişinin iradesi dışında verileştirebilen  uygulamaların halihazırda bazı başarılı denemeleri gerçekleştirilmiş durumda.  Bilim insanları, insanların siyasi yelpazenin sağına mı yoksa soluna mı  meylettiğini, ya da o anda zihinlerinden toplama işlemi mi yoksa çıkarma işlemi mi yaptığını doğru şekilde tahmin edebilen cihazlar geliştirebiliyor.

Bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insan zihnini  okuyarak bilgisayarda yazı yazmaya olanak veren bir teknoloji üzerinde gizlice  çalıştığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan tıp alanından kullanılan nöroteknolojik  uygulamalar sayesinde bir süre önce felçli bir adam, beynine bağlanan  bilgisayarla kolundaki kaslar uyarılarak bir kaptan kendi kendine yemek yemeyi  başarmıştı.

Kaynak: Ontrava.com

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