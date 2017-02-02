Bilim İnsanları Korkunç Bir Sahneye Tanık Oldular

Dailymail'de yer alan habere göre, Foudouko olarak isimlendirilen Batı Afrika Şempanzesinin ölümünden saatler sonra bile hala kanayan bedenini buldu ve kendi topluluğunun üyeleri tarafından dövüldüğü ve ısırıldığına dair kanıtlar bulundu.Şempanzelerin diğer kabilelerdeki rakiplerini öldürdüğü bilinmekte iken, bu gibi topluluk içi cinayetlerin ise -bugüne kadar dokuz vakada kaydedilecek şekilde- son derece nadir gerçekleştiği belirtiliyor. Araştırmacılar, bu grubun dişi ve erkek oranının sıra dışı olmasının şiddetli bir çatışmaya neden olabileceği ve çiftleşme için rekabetin yoğunlaştığının göstergesi olacağını söylüyorlar.