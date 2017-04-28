Bilim Festivali'ne Ziyaretçi Akını

Antalya Bilim Festivali birbirinden eğlenceli deneylerle bilim meraklılarına unutulmaz deneyimler yaşatıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilime olan ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Antalya Bilim Festivali, ziyaretçi akınına uğruyor. Öğrencilerin ve her yaştan Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği festival, eğlence ile bilimi buluşturuyor. İlgi çekici stantları ve şaşırtıcı deneylerle katılımcıları bilimin büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkartan festivalde, geleceğin Einstein'ları birbirinden ilginç deney ve buluşlarıyla göz dolduruyor.



Carretta caretta projesi



Arkadaşlarıyla denize ulaşamadan ölen Caretta Caretta yavrularını gönüllüler yardımıyla denize ulaşmasına olanak sağlayacak bir proje hazırlayan Bahçeşehir Koleji 6. sınıf öğrencisi İrfan Doruk Aksakal, doğal hayatı korumaya yönelik buluşuyla dikkat çekiyor. Aksakal, "Bu projemizde Caretta Caretta'ları korumak için bir kafes tasarladık. Bu kafesin ayaklarında hareketli ısı sensörü var. Carettaların yumurtadan çıktıklarındaki hareket ve ortaya çıkan ısı sensörler tarafından algılanıyor ve bu veriler gönüllülerin cep telefonlarına iletiliyor. Böylece gönüllüler de Carettaların rahatlıkla denize ulaşmasını sağlıyor" dedi. Ateş Van Het Hof ve Can Kurnaz da balın üretildikten sonra tüketiciye ulaştığı süreci anlattıkları LEGO çalışmasıyla Bahçeşehir Koleji standının ilgi odağı oldu.



Filler için diş macunu deneyi



Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi standını ziyaret edenler ise Filler için diş macunu deneyini gözlemleyebiliyor. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisi Melek Akören, "3 senedir burada görev alıyorum. Filler için diş macunu deneyimizi yapıyoruz. Potasyum iyodür, gıda boyası, hidrojen peroksit ve deterjan ile yapılıyor. Çocukların dikkatini çeken, onların fen bilimlerine olan ilgilerini arttıran bir gösteri deneyini burada sergiliyoruz. Çocukların ve gençlerin deneyimize olan ilgisi oldukça yoğun" şeklinde konuştu.



Deneylerle akılda kalıcı deneyimler



Festivalde ilgi çekici deneyler yapılarak, çocukların bilime ilgi duyması da sağlanıyor. Deney çalışmaları ile ziyaretçilerin ilgi odağı olan okullardan biri de Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi. İkinci sınıf öğrencisi Elif Efsun Bakırcıoğlu, yaptıkları yanma deneyini şöyle anlattı: "Tepkimeyi hızlandırması için erittiğimiz sodyum kloratın içine jelibon atıyoruz. Gözlenen yanma tepkimesi çocukların en çok ilgi gösterdiği deneylerden biri. Çocuklar genellikle yanmalı ve patlamalı deneyleri çok seviyor. Burada Açıkhava basıncı deneyi, süblimleşme deneyimiz var, yanmayan nişastanın yanmasına tanıklık ediyoruz ve çocuklar da bunlardan çok etkileniyor ve bilimi deneylerle kalıcı bir şekilde öğreniyor." - ANTALYA