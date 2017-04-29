Bilim Elçileri Harmancık'ta

Bilim ve Teknoloji Merkezleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Bilim Elçileri Kulübü, "Tek Umudumuz Çocuklar Gülsün" projesinin devamı olarak Harmancık ilçesindeki okulları ziyaret etti.



Şehit Adil Kınık İlkokulu, Harmancık İmam Hatip Ortaokulu ve Gülözü İlkokulu öğrencileriyle buluşan bilim elçileri, bilimin ışığında meraklı öğrencilere bilgilerini aktararak her geçen gün daha da gelişen teknolojiler hakkında bilgiler verdi. Deneyler ve eğlenceli bir sohbetle geçen günü Bilim Elçileri Kulübü Kültür Sanat Ekibinin hazırlamış olduğu konser takip etti. Öğrencilerle birlikte öğretmenlerin de eşlik ettiği konserde eğlenceli dakikalar yaşandı. Maksatları şehirden uzak olan köy okullarındaki öğrencilerle şehirdeki öğrenciler arasındaki dezavantajları kaldırmak olan Bilim Elçileri Kulübü, bilimsel bilgiler vermenin yanı sıra tatil dönemlerinde okul tadilatları ve öğrencilere için mini şenlikler düzenleyecek. - BURSA