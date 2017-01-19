Bilim Dünyasında Bir İlk Daha!

Elektron mikroskopları, çok küçük bir dünyaya bakabilme yetenekleri ile ünlüler. Ancak bu araçlar, şimdiye dek sadece siyah ve beyaz görüntüler sunabiliyordu. Geliştirilmesi 15 yıl süren yeni bir teknik ise, en sonunda bu sınırlamayı ortadan kaldırarak, ilk çok renkli elektron mikroskobu görüntülerini üretmiş durumda.



University of California, San Diego'dan bir araştırma ekibi, çok renkli bir elektron mikroskobunu üreterek aynı anda üç renge ulaşabilen ilk ekip oldu. Ancak mikroskop tarafından üretilen bu görüntüler, teknik olarak "gerçek" renkli görüntüler değil ve hücreler gibi mikroskobik özelliklerin renklendirilmesi anlamını taşıyor. Buradaki önemli nokta ise, bu renklerin sonradan eklenmiş olmamaları ve gerçekten biyolojik bileşenleri gösteriyor olmaları.



Proje, Mark Ellisman ve geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden Roger Tsien tarafından yönetilmekteydi. Ekip, yeni teknik ile hücresel duvarları ve beyin hücreleri arasındaki sinaptik bağlantıların renkli fotoğraflarını yakalamış durumda.



Yapılan açıklamada yazar Stephan Adams, bu hissin yıllarca siyah ve beyaza alıştıktan sonra ilk defa renkli bir fotoğraf görmeye benzediğini söylemekteydi. Standart elektron mikroskopları, bir nesne içerisinden elektron ışıkları geçirerek çalışmakta. Bu durum, oldukça detaylı bir monokrom görüntü yaratsa da, mikroskobun renkli ışık yerine elektron kullanıyor olması görüntünün renksiz olması anlamına geliyor.



Renkli bir görüntüye ulaşmak için araştırmacılar, standart elektron mikroskobuna özel bir algılayıcı bağladılar. Daha sonra da proteinler, membranlar ve hücreler gibi çeşitli yapıları seçerek, bunları nadir toprak metalleri – lantan, seryum ve praseodim dahil olmak üzere – içeren özel bir kimyasal bileşim ile "boyadılar." Bu örnekler mikroskop tarafından incelendiklerinde, metalik elementler yüzünden kaybedilen elektronlar renk olarak algılanmaktaydı.



Araştırmacılar, bu yeni mikroskobun biyologlara hücresel bölünmeleri ayırt etmede, proteinleri takip etmede ve tekil hücreleri etiketlemede yardımcı olacağını söylemekte. Ekibin sıradaki hedefi ise daha fazla renge sahip görüntülere ulaşmak...