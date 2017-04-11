BİLİM Deney Merkezi'nde Deprem Eğitimi

Bilimin ve uzayın gizemli dünyasına katılmak için Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ne gelen ziyaretçiler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü AKUT tarafından deprem eğitimi konusunda bilgilendiriliyor. Serbest Tur zamanında deprem ve depreme karşı bilgilendirme eğitimi veriliyor.

Deprem ve bilinçlendirme eğitimlerine katılan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ve AKUT'a teşekkür etti.

