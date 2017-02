Bilic'e Mancini Şoku!

İngiliz basınında yer alan haberde Hırvat çalıştırıcının yerine Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin geleceği iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre Slaven Bilic'in bu sezon beklenilen başarıyı sağlayamadığı ve sezon sonunda gönderilmesinin muhtemel olduğu iddia edildi.

Hırvan çalıştırıcının yerine konuşulan isim ise Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini.

İtalyan teknik adam Ağustos ayında Inter'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

Roberto Mancini 2012 yılında Manchester City ile Premier League ve FA Cup'da şampiyonluk yaşamıştı.

Mancini'nin hafta sonu Londra'da West Ham maçı izlemesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Roberto Mancini was at the London Stadium on Wednesday evening. pic.twitter.com/CzhmVJ1zAb