Bilgisayarları Çalınan Engeliler, Hırsıza Seslendi

Tokat'ta dizüstü bilgisayarları çalınan engelliler, hırsıza çağrıda bulunarak, geri getirilmesini istedi.



Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak Parkı kenarından bulunan Tokat Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda yaklaşık 5 ay arayla ikinci hırsızlık olayı yaşandı. Engelsiz Yaşam Parkına gece saatlerinde gelen kişi veya kişiler bilgisayarların bulunduğu ofisin kapısının kilidini kırarak içeri girdi. İki adet laptop ile birlikte güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, hırsızlık olayını fark ederek polise durumu bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri engelsiz yaşam parkında çalışma yaptı.



Yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Aras, hırsıza seslenerek çalınan bilgisayarları geri getirmesini istedi. Başkan Aras, ikinci kez hırsızlık şoku yaşadıklarını ifade ederek, "Kasım ayında meydana gelen hırsızlık olayını bozuk para ile atlatmıştık. Kapının kırılarak içeri girilmesi sonucu meydana gelen ikinci olayda iki adet laptop çalınması bizleri ve engelli kardeşlerimizi derinden üzdü. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, az bir şey vicdanı varsa engelli kardeşlerimizin kullanmış olduğu bilgisayarları geri getirir" dedi. Tepkisini dile getiren bedensel engelli Fevziye Altıok da hırsıza çaldığı bilgisayarı geri getirerek teslim etmesi için çağrıda bulunarak, "Bizim bilgisayarlarımızı niye çalıyorsunuz? Elini vicdanına koy, vicdanın varsa bilgisayarlarımızı geri getir" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT