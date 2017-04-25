Bilgisayar ve Bağlama Kursuna Yoğun İlgi

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan bilgisayar ve bağlama kursu yoğun ilgi görüyor.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HEM bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını belirterek, özellikle bilgisayar ve bağlama kursunun yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Kadın giysi dikimi, kalorifer ateşçiliği, bilgisayar, bağlama, ilk yardım, hijyen eğitimi gibi 16 farklı kurs açtıklarını ifade eden Altuntaş, "Bilgisayar kursumuza aralarında 55 ve 66 yaşında kursiyerlerin bulunduğu 33 kursiyer katılıyor. Bağlama kursumuzda da 19 kursiyerimiz eğitim alıyor. Kursiyerlerimiz burada hem güzel vakit geçiriyor hem de bilgisayar ve bağlama öğreniyor." dedi.



Bilgisayar kursu usta öğreticisi Serkan Acer de bilgisayar kursunun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Kursumuza öğrenciler, liseden yeni mezun olmuş gençlerin yanında memurlar ve emekliler katılıyor." diye konuştu.