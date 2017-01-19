Bilgisayar Kasasında Uyuşturucu Sevkiyatı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bilgisayar kasasına gizlenmiş 250 gram esrar ele geçirildi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye Batman'dan kargoyla uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Batman'dan ilçeye gönderilen kargolara göre iki şirket belirlendi. Bunun üzerine Tepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde bulunan bir kargo şirketinde polisler, "Zeta" adlı narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.



"Zeta"nın uyuşturucu olduğunu gösterdiği koliden bilgisayar kasası çıktı. Kasayı inceleyen ekipler, hard disk bölümüne gizlenen ve narkotik dedektör köpeğinin koku almaması için üzeri baharat paketiyle kaplanmış poşet içinde 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Bu arada, şirkette müşteri kılığında bekleyen polisler, kargoyu teslim almaya gelen R.B'yi (21) yakaladı.



Uyuşturucu madde imha edilmek üzere İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.



Öte yandan, kargoyu gönderdiği tespit edilen M.Ç'nin Batman Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı öğrenildi.