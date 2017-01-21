Bilgilendirme Toplantısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Bilgilendirme Toplantısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads