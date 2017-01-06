Bilgievi Öğrencilerinin Mardinli Öğrencilere Hediye Kitap

Kocaeli Büyükşehir Bilgievi öğrencilerinin gönderdiği kitaplar Mardin'e ulaştı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri tarafından, Mardin'e kitap köprüsü kurulması amacıyla toplanan bin 260 kitap Mardin'in Artuklu ilçesindeki iki okula ulaştı. Kendilerine gönderilen kitapları alan Mardinli öğrenciler ise bu anlamlı jest karşısında oldukça duygulandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun önerisi ile geçtiğimiz ay Mardin'e kitap kardeşliği kurulması amacıyla bir çalışma başlatılmıştı. Bilgievi öğrencileri kendileri organize ettikleri kampanya ile okudukları kitapları Bilgievi'nde topladı. Yapılan tasnif sonucunda bin 260 kitap toplanarak geçtiğimiz hafta Mardin'in Artuklu İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de teslim aldığı kitapları vakit geçirmeden yine ilçede bulunan İMKB Anadolu Lisesi ile Bağlıca İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştırdı.



Kocaeli'nden gelen kitapları teslim alan öğrenciler ise bu anlamlı jest karşısında oldukça duygulandı. Kitap kolilerini heyecanla açan öğrenciler, kardeşlerinden gelen bu anlamlı hediyeleri masaların üzerine dizdi. Kocaeli'nde hiç tanımadığı bir çocuğun okuduğu kitaba dokunmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, kurulan kitap köprüsünün her zaman yaşayacağını söyledi.



Öte yandan öğrenciler, kitap kolileri içinde Başkan Karaosmanoğlu tarafından kendilerine ve öğretmenlerine gönderilen yazılı mesajı da aldı. Başkan Karaosmanoğlu kaleme aldığı mesajında, kitap okumanın ilme ulaşmanın en kısa yolu olduğunu kaydederek, "Bu nedenle istiyoruz ki, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, milletimiz bilgiyle iç içe, kitaplarla haşır neşir bilgi dolu, barış dolu, huzur dolu bir hayat sürsün. Bugün teslim aldığınız bu kitaplardan gençlerin, yaşlıların, kadınların, öğrencilerin, öğretmenlerin, faydalanmasını istiyorum. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur. Yeni kütüphaneniz hayırlı olsun" satırlarıyla Mardinli gençlere duygularını iletti. - KOCAELİ