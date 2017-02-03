Bilgievi öğrencileri tatilin keyfini çıkardı

Kampta dinlenen ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendiren öğrenciler ikinci eğitim dönemine şimdiden hazır olmanın ayrıcalığını yaşadı.

KAMPTA KARTOPU EĞLENCESİ

Diriliş Kampı'na konuk olan Bilgievi öğrencileri güne sabah kahvaltısı ile başladı. Ardından hep beraber sabah yürüyüşü yapan çocuklar, kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

EĞİTİME DEVAM

Kampta eğlencenin yanı sıra her zaman olduğu gibi eğitim de devam etti. Bilgievi eğitmenleri öğrencilerine Değerler Eğitimi başta olmak üzere kitap okuma, mental aritmetik, origami ve resim gibi etkinlikler düzenledi. Öğrenciler günün sonunda hep beraber aynı sofrada buluşarak, kendileri için hazırlanan yiyecekleri afiyetle yedi.