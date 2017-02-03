Bilgievi Öğrencileri Tatilin Keyfini Çıkardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri, tatilin ve karın keyfini çıkardı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olan Bilgievi öğrencileri yarıyıl tatilinin keyfini düzenlenen kampta çıkardı. Kampta dinlenen ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendiren öğrenciler ikinci eğitim dönemine şimdiden hazır olmanın ayrıcalığını yaşadı. Diriliş Kampı'na konuk olan Bilgievi öğrencileri güne sabah kahvaltısı ile başladı. Ardından hep beraber sabah yürüyüşü yapan çocuklar, kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Kampta eğlencenin yanı sıra her zaman olduğu gibi eğitim de devam etti.



Bilgievi eğitmenleri öğrencilerine değerler eğitimi başta olmak üzere kitap okuma, mental aritmetik, origami ve resim gibi etkinlikler düzenledi. - KOCAELİ