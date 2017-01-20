Bilgi Üniversitesi Heyeti Silopili Öğrencileri Sevindirdi

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi müteveli heyeti, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Çiçekli Köyü'ne gelerek, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hediyeler verdi.



Silopi'ye bağlı Çiçekli Köyü İlk ve Ortaokulu'nda bugün karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tuna Bekleviç, İstanbul'dan gelen işaadamı Osman Kavuk ve Silopili İşadamları Çeko Ökten ile Mehmet Bilen katıldı.



Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tuna Bekleviç, ilk ve ortaokul sınıflarını tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Bekleviç, beraberinde getirdiği oyuncaklar ve hediyeleri öğrencilere verdi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir süre sohbet eden Bekleviç ve beraberindekiler, okul önünde toplu fotoğraf çektirdi.



Program sonunda basın mensuplarına konuşan Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tuna Bekleviç, 4.5 aydır Anadolu'nun birçok farklı şehrini gezdiklerini belirterek Silopi'de bulunmanın kendileri için çok özel bir an olduğunu söyledi. Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmayı, öğrencilerin ise yalnız olmadıklarını hissettirmek için Silopi'ye geldiklerini ifade eden Bekleviç, "Batıda İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ya da diğer şehirlerimizde, iş dünyası olan insanlar, sivil toplum dünyası olan insanların bu bölgelere biraz daha fazla gelmesinin fayda getireceğini düşünüyoruz. Hem bu bölgeye moral, motivasyonunu artıracak bir etkisi olacaktır. Hem de buradaki insanlara önemli ölçüde bir katkı sağlamak olarak değerlendirilebilir. Biz bu seyahatlerimizi gerçekleştirirken şahsım ve arkadaşlarım adına naçizane bir katkı yapıyoruz. Açıkçası bu bölgeler bizim bölgelerimiz. İnsanlar bizim insanlarımız ve biz birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz. Farklı renkleri ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ve burada yaşayan halkımıza destek olmak bence Türkiye Cumhuriyeti'nde en önemli görevlerinden birisidir. Hassas dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde, bu birlik, beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak, bu bölge için de, ülkemiz için de, her yöremiz için de faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.



Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Demirtaş da, İstanbul'dan gelerek öğrencilere karne ve hediye dağıtan Bilgi Üniversitesi Müteveli Heyeti'ne, öğrencileri ve kurumu adına teşekkür etti.



- Şırnak