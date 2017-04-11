Bilgi Toplumundan Duygu Toplumuna

Temel Eğitim Uygulama ve Araştırma Birimi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Toplantı Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Bilgi Toplumundan Duygu Toplumuna

Temel Eğitim Uygulama ve Araştırma Birimi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Toplantı Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi

Başlangıç Saati : 12.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Bilgi Toplumundan Duygu Toplumuna

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
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