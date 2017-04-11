Bilgi Toplumundan Duygu Toplumuna
Temel Eğitim Uygulama ve Araştırma Birimi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Toplantı Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Temel Eğitim Uygulama ve Araştırma Birimi tarafından Eğitim Fakültesi E Blok Toplantı Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi
Başlangıç Saati : 12.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Bilgi Toplumundan Duygu Toplumuna
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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