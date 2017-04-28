Bilgi Işlem Merkezi Yöneticileri Semineri - Kalkınma Bakanı Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kalıcı ekonomik büyümenin ancak yeni teknolojilerin ekonomide kullanılmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, "Bilgi ekonomisine geçiş gibi iddialı bir hedefe ulaşmak için söyleyecek sözü olan herkesin desteğine ihtiyacımız var." dedi.



Bakan Elvan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Belek Turizm Merkezindeki Rixos Premium Otel'de düzenlenen, 24. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Seminerine (BİMY'24) katıldı.



Elvan, burada yaptığı konuşmada, iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla, bilgi ekonomisi kavramının ortaya çıktığını söyledi. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren dünya ekonomisinin hızlı bir şekilde dijitalleşme sürecine girdiğini belirten Elvan, bunun sonucu olarak e-devlet, e-öğrenme, e-bankacılık, sosyal medya, sanayi 4.0 gibi kavramların da gündelik hayata girdiğini, bilginin derlenmesi ve işlenmesinin ekonomik kalkınma açısından önemli olduğunu ifade etti.



Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması, internetin ticarileşmesi, ekonominin dijitalleşmesi ve sonrasında bunlara akıllı telefonların da eklenmesiyle sürecin iyice hız kazandığını anlatan Elvan, artık ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını etkileyen bilgi ve iletişim teknolojilerinin tıpkı elektrik gibi genel amaçlı bir nitelik kazandığını vurguladı.



Bunun sonucunda da bilgi ve iletişim teknolojilerinin bizzat kendisinin katma değeri yüksek bir sektör olarak ortaya çıktığını dile getiren Elvan, bunun yeni iş ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına da imkan sağladığını söyledi.



Yeni nesil mobil altyapıları, internet, bulut bilişim, yapay zeka, sanal gerçeklik, 3 boyutlu yazıcı gibi teknolojiler sayesinde önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin yeni bir boyuta geçeceğini ifade eden Elvan, şöyle konuştu:



"Bu teknolojiler bilginin bugün olduğundan çok daha geniş ölçekte toplanmasına ve işlenmesine de imkan sağlayacak. Örneğin ayakkabılarımız ne kadar ve hangi tempoda yürüdüğümüze ilişkin bilgileri derleyecek, bu bilgiler bulut ortamında işlenip sağlığımızı korumamız için yapmamız gerekenlerle ilgi öneriler ortaya konulacaktır. Benzer şekilde otoyoldaki arabalar insan müdahalesi olmaksızın birbirleriyle haberleşerek, yol ve trafik durumuna ilişkin bilgiler tüm araçlar arasında paylaşılacak. Örnekler elbette çoğaltılabilir. Bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabileceği, üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artırabileceğini hepimiz biliyoruz. Böylesi bir bilgi üretiminin ne tür yenilikler getireceğini ve ekonomik yapıyı nasıl dönüştüreceğini tam olarak kestirmek mümkün değil ancak birçok ekonomist ve OECD gibi kuruluş, önümüzdeki dönemde ekonomide ortaya çıkacak potansiyel üretkenlik artışının büyük ölçüde dijitalleşme ve bunun sonucu olan bilgi temelli yenilikçilikten kaynaklanacağı konusunda hemfikir. Peki tüm bunlar ülkemiz açısından neyi ifade ediyor? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, kalıcı ekonomik büyüme ancak yeni teknolojilerin ekonomide kullanımı kaynaklı üretkenlik artışıyla artışıyla mümkün."



Yeni teknolojilerin ekonomik alanda kullanılması



Rekabet ortamının son derece yoğun olduğu dünyada bilgi ekonomisinin son derece önemli olduğunu ifade eden Elvan, yeni teknolojilerin ekonominin her alanında kullanıma geçirilmesi gerektiğini bildirdi.



Elvan, "Teknolojik gelişmeler nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacağını öngördüğümüz dijitalleşme süreci Türkiye'de bilgi temelli yenilikçilik yoluyla sağlanacak üretkenlik artışı ve bunun besleyeceği büyüme çok ciddi fırsatları beraberinde getiriyor." dedi.



OECD'nin 2015 yılında yayımladığı rapora göre, küresel ekonominin genelinde üretkenlik artışlarında yavaşlama gözlenmesine rağmen, 2000'li yıllarda ve küresel kriz boyunca yenilikçi firmaların verimlilik artışı kaynaklı büyüme sağladığının görüldüğünü belirten Elvan, imalat sanayinde yenilikçi olmayan firmalarda ortalama verimlilik artışının yüzde 0,5, yenilikçi firmalarda ise yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleştiğinin ölçüldüğüne dikkati çekti.



Refah artışı, büyüme potansiyeli, rekabet gücü için üretkenliğin artırılması gerektiğini, üretkenliğin artırılması için de dijital teknolojilere yatırım yapmak gerektiğini ifade eden Elvan, "Lakin bu da yeterli değil. Bilgiye dayalı sermayeye yoğun şekilde odaklanmamız gerekiyor. Bunun için üniversitelerimizin eğitim müfredatlarının piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, Ar-Ge altyapısı önemli. Ayrıca KOBİ'lerin rekabet konusu son derece önemli. KOBİ'lerimizin rekabet edebileceği teknolojik altyapıyı oluşturmazsak gerçekten ülkemizin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorum. O nedenle KOBİ'lere bu konuda büyük önem ve destek vermemiz gerekiyor." diye konuştu.



Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planı'na değinen Elvan, söz konusu plan kapsamında dijital oyun sektörünün geliştirilmesi, internet girişimciliğinin desteklenmesi başta olmak üzere birçok hususta eylemler gerçekleştirildiğini söyledi.



Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm sürecinin daha da hızlanacağına şahit olunacağını kaydeden Elvan, "Ülkemizde bu sürecin fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tüm ekonomik aktörlere önemli görevler düşüyor. Kalkınma Bakanlığı olarak önümüzdeki günlerde kuracağımız özel ihtisas komisyonları vasıtasıyla özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da politikaların oluşturulması sürecinde etkin bir şekilde katkı sağlamasını öngörüyoruz. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum, bilgi ekonomisine geçiş gibi iddialı bir hedefe ulaşmak için söyleyecek sözü olan herkesin desteğine ihtiyacımız var." dedi.