Bilgi güvenliğiniz GEFCO'da ISO 27001 ile güvence altında

Türkiye'deki faaliyetlerini 2002 yılından beri sürdüren GEFCO, sahip olduğu ISO 14001 ve ISO 9000 gibi kalite belgelerine bir yenisini daha ekledi. Endüstri, otomotiv ve diğer sektörlerdeki müşterilerine çok geniş yelpazede hizmetler sunan firma; uluslararası bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi ISO 27001 ile güvenilirliğini tescilledi.

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Çelik konu ile ilgili şunları söyledi: "Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurumlar için önem arz etmektedir. GEFCO Türkiye, ISO 27001 belgesini alarak hem firmamıza hem de müşterilerimize ait bilgilerin gizli kalacağına dair taahhüdünü belgelemiştir."

Mevcut bilgi güvenliği yönetim sistemini ISO 27001 şartlarına uygun hale getiren GEFCO Türkiye; bu süreci bilgi sistemleri, kalite, iş güvenliği, İK ve operasyon birimlerinin dahil olduğu bir proje ekibi ile tamamladı. Yapılan çalışmalarla bilgi varlıkları tespit edildi ve gizli bilgilerin korunma düzeyi artırıldı. Böylece her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi sağlanarak gizli bilgiyi doğru şekilde saklayan ve riskleri minimize eden bir yapı elde edildi.