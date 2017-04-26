Bilgi Evinden Kaligrafi Sergisi

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Bilgievi ve Adapazarı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından AKM'de Ebru ve Kaligrafi sergisi açıldı.



Adapazarı Belediyesi Bilgievi Müdürlüğü tarafından açılan sergiye Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli, Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Eba Müslim Çat, Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fevzi Gökcan, Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcineli, Kütüphane Müdürü Tarkan Demirbaş, Bilgievi Sorumlusu Nalan Sinan ve çok sayıda kursiyer ile Bilgievi öğrencileri katıldı.



Her yaştan kursiyerin katıldığı sergide Ebru, Kaligrafi ve hat eserleri büyük ilgi gördü. Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, "Bilgievi olarak Camili, Yağcılar Mahallesi ve merkezde açmış bulunduğumuz çeşitli kurslar büyük ilgi görüyor. Farklı el sanatlarının buluştuğu kursumuzda bir çok gizli kalmış yetenekler ortaya çıkıyor"dedi. - SAKARYA