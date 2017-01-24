Bilgi Evi Üyeleri İstanbul Aydın Üniversitesini Ziyaret Etti

Bilge Nesil üyelerimize mesleki yaşantının ilk adımı olan üniversitelerde okumak, tercih edecekleri bölümleri yakından tanımalarını sağlamak, bu bölümlerin gelecekteki iş imkânlarını uzmanlarından öğrenmelerini; böylece üniversiteli olma yolunda motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen rehberlik gezileri kapsamında bu seferki durağımız İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

Öncelikle İstanbul Aydın Üniversitesi rehberlik birimi tarafından bilgilendirilen üyeler, tercih etmek istedikleri bölümler hakkında akıllarındaki soru işaretlerini giderdi. Üniversitenin imkânlarından eğitim sürecine, barındırdığı bölümlerden eğitmenlerin profiline kadar ayrıntılı birçok bilgiye sahip olan Bilgi Evi üyeleri daha sonra kampüs içerisini gezdi. Uygulamalı bilimler için eksiksiz düzenlenmiş laboratuvarlar Bilgi Evi üyelerinde hayranlık uyandırdı. Prf. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezini de gezen Bilgi Evi üyeleri, Aydın Üniversitesi öğrencilerinin ortaya çıkardığı projeleri görünce hayranlıkları bir kat daha arttı.

Bilgi Evi üyeleri derslikler, kütüphaneler ve sosyal alanları da gezdikten sonra çekilen hatıra fotoğrafıyla üniversiteden ayrıldı.

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