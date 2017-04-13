Bilgi Eğitim'den Dijital Dönüşüm Yolcuğu

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, her seviyeden yöneticiler, CEO'lar, fikir liderleri, marka müdürleri, yatırımcılar, girişimciler ve iş geliştirme profesyonellerine gelecek yıllarda teknolojiyle nasıl para kazanılabileceğini ve çalıştığı alanda doğru şirketle çalışmanın püf noktalarını öğreteceği bir eğitim programı hazırladı.

Altimeter, 2014 Dijital Dönüşüm Durum Raporu'na göre; dijital dönüşüme başladıklarını söyleyen yöneticilerin büyük çoğunluğunun dijital dönüşümün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle de dijital dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Dijital Dönüşüm Danışmanı Kozan Demircan, dijital dönüşümün strateji gerektirdiğini vurgulayarak, "Dijital dönüşümde başarılı olmak için pazarlama, müşteri deneyimi, iş idaresi, yetişmiş kadrolar ve teknolojiyi stratejik hedefleriniz doğrultusunda bir araya getirmeniz gerekiyor. Dijital Dönüşüm Eğitimleri maliyetlerinizi düşürerek dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Böylece size rekabet gücünü artıran sürdürülebilir kârlılık sağlıyor" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME DAİR BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Kozan Demircan koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Dijital Dönüşüm Eğitimi'nde; Kurumsal Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Ürün Ticarileştirme, Büyüme Hızlandırma, Dijital Dönüşümle Marka ve İş Geliştirme, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Yolculuğu, Dijital Yerliler ve İçerik Pazarlama, Sohbet Botları ve Yapay Zeka, Beacon Pazarlama, Telepatik İnternet ve Nöropazarlama, E-Ticaret ve Elektronik Para, E-Ticaret 3D Printerlar ve Yeni Lojistik, E-Ticaret ve Paylaşım Ekonomisi, Bitcoin ve Siber Ödemeler, Bankacılıkta Blockchain, Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması, İnternette gizlilik için VPN ve TOR Kullanımı gibi konular ele alınacak.

Katılımcıların Dijital Dönüşüm Eğitimleri ile kurumsal dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak maliyet kalemlerini azaltacakları ve sürdürülebilir kârlılık sağlayacakları "Dijital Dönüşüm Eğitimi" programı üniversitenin santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşecek. 13 Mayıs – 10 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim programının ücreti ise 3.500 TL olarak belirlendi.

