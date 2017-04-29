Bilgi Dans Kupası 29 Nisan Dünya Dans Gününde Başladı

İki gün boyunca sürecek musabakada yedi farklı kategoride, 190 çift BİLGİ Dans Kupası için yarışacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin katkılarıyla Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen BİLGİ Dans Kupası, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde Polat Renaissance Hotel'de başladı. İki gün boyunca devam edecek yarışma boyunca adaylar, Latin dansları ve standart danslarda performans gösterecek. Türkiye'nin dört bir yanından dans tutkunlarının katıldığı yarışmada 190 çift, Minikler 1, Minikler 2, Yıldızlar 1, Yıldızlar 2, Gençler, Yetişkinler ve Büyükler olmak üzere yedi farklı kategoride yarışacak.

29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen yarışmanın ilk gününde; Yıldızlar, Gençler ve Yetişkinler kategorilerinde Klasman Sıralama Yarışmaları ve Ulusal Sıralama Yarışması gerçekleştirilecek. 30 Nisan Pazar günü ise Minikler, Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde yarışmalar yapılacak.

Yediden yetmişe her yaştan lisanslı dansçı çiftlerin katıldığı yarışmada; Samba, Cha Cha, Rumba, Jive, Paso Doble'dan oluşan Latin dansları ve Vals, Tango, Viennese Vals, Foxtrot, Quickstep türlerini içeren standart dans kategorilerinde performanslar sergilenecek. Yarışmayı birincilikle tamamlayan çiftler, BİLGİ Dans Kupası'nın sahibi olacak.