''BİLGE ŞEHİR KOCAELİ'' fotoğrafları yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Kocaeli'nin gelenek ve göreneğini, işitsel ve görsel olarak geçmişten günümüze taşıdığı değerleri, yansıtan bir kompozisyon üzerinde fotoğraf branşına devam eden kursiyerler arasında "Bilge Şehir Kocaeli" temalı fotoğraf yarışması düzenledi. 5.'si düzenlenen fotoğraf yarışmasına 21 kursiyer 102 farklı fotoğrafla katılarak dereceye girmek için yarıştı. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın jüri üyeliğini Fotoğraf Sanatçıları Gülistan İlhan, Kürşat Dilaveroğlu ve Fatih Akbörü oluşturdu.

BİRİNCİ LEVENT AKIN OLDU

Jüri üyelerinin dereceye giren fotoğrafları belirlemek için oldukça zorlandığı yarışmada Kocaeli'nin dörtbir yanından birbirinden güzel fotoğraflar birincilik için çekişti. 21 eserin yer aldığı yarışmada klasik kurallara, özgünlüğe ve perspektife uyumluluk göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda birinci Levent Akın olurken ikinci Derya Yiğen, üçüncü ise Mustafa Karakuş oldu. Yarışmada ayrıca 5 farklı fotoğraf da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mansiyon ödülü için layık görüldü.

ÖDÜLLER 18 MAYIS'TA AÇILIŞTA VERİLECEK

Yarışmada dereceye giren yarışmacıların ödülleri 18 Mayıs Perşembe Günü Gebze'de düzenlenecek olan "KO-MEK Genel Sergi" açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından verilecek.