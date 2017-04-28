Bilge Çocuklar Emirgan Korusu'nu Gezdi

Ümraniye Belediyesine bağlı Bilgi Evleri'ne üye bilge çocuklar, Emirgan Korusu'nda keyifli bir doğa gezisi yaptı.



Ümraniye Belediyesi, Bilge Çocuk projesiyle ilçedeki çocukların okullarda aldıkları eğitime destek olmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Bilgi Evleri'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği kültür gezileri başladı. Bilgi Evleri'nde Değerler Eğitimi Kulübü'ne kayıtlı çocukların, keşif amaçlı gerçekleştirdikleri etkinliklerin ilki rehber öğretmenler eşliğinde çıktığı doğa yürüyüşü oldu. Etkinlikte, öğrenciler belirlenen yürüyüş alanlarında bilimsel keşif turu yaparak keyifli ve eğlenceli bir doğa gezisi yaptı. - İSTANBUL