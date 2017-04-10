Bilge Çocuk Nisan Sayısı Bayilerde!

Bilge Çocuk, bu sayısında da çocuklara bilimi sevdirmek, el becerilerini geliştirmek, soru sorma ve araştırma yapma isteği uyandırma ilkesiyle yoluna devam ediyor.

KAPAK KONUSU: KELEBEĞİN SIRRI

Derginin bu sayısında, bahar mevsiminin renk renk ve görenleri hayran bırakan şirin böceği kelebek, çocuklarımıza uygun detaylar ve üslupla işleniyor. Meraklı ve araştırmacı çocuklarımız için kelebek gözlemcisine lazım olan araç gereçler listeleniyor. Dergi içeriğinde de yine kelebeklerle ilgili etkinlikler var. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğumunun miladi takvime göre Nisan ayına denk gelmesi nedeniyle de Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğumu ve çocukluğuyla ilgili bilgiler de mevcut.

Dergide çocukların ilgisini çekecek dünyadan ve uzaydan haberler var. "Doğa Takvimi" bölümünde ise çocuklar dedelerinin anılarında gezip nisan ayında doğada neler olduğunu ve hangi gıdaların tüketilmesi gerektiğini öğreniyor.

Nisan sayısı çizgi hikâye ve mizah yönüyle de yine güçlü. Başlarından geçen olaylarla hem güldüren hem düşündüren sınıfın afacanları, okurların dertlerine deva Profesör Limon Kafa, hayvanların komik dünyası Böcekistan ve büyük devlet adamı Kanuni Sultan Süleyman. Önceki sayılarda var olan Sinir Dükkânı bölümünün yerini ise İyilik Dükkânı alıyor. Bilge Çocuk dergisi de "Dünyayı iyilik kurtaracak!" anlayışında. Birbirinden etkileyici zekâ soruları, dikkat ve beceri gerektiren etkinlikler, evde yapılabilecek deneyler ve acayip icatlar da dergi sayfalarında meraklı ve heyecanlı bilge çocukları bekliyor.