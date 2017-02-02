Pedagog: Yeşim Üçüncü



Beslenme Uzmanı: Filiz Karaoğlu



Bilge Aşçı'nın mutfağında yemekte pişer müzikde. Bilge Aşçı'nın mutfağından geçen bütün çocuklar sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanır ve sağlık elçisi olarak ilan edilirler. Bu mutfakta ki Bütün yiyecekler gerçek Anadolu tohumları ile yetiştirilir. Bütün yumurtalar özgürce gezen tavukların yumurtalarıdır : ) Bilge Aşçı'nın mutfağında oyun oynamak, hayal kurmak ve hayalleri özgürce deneyimlemek serbesttir. Bu oyun oynama hali ile çocuklar eğlenirken öğrenmeyi, öğrenirken üretmeyi ve üretirken de doğa ile uyum İçinde yaşamanın insanı nasıl da mutlu edebileceğini kendi benliklerine ait becerileri keşfederek öğrenirler. Bu mutfaktan ve bahçesinden yayılan hoş Kokular Sevgi, Dostluk ve Barış Kokuları ile Birleşir...



Bu Yüzden Sağlıklı Yaşa İyi Kalpli Ol...



Unutmayın, Her Çocuk Özeldir...



Geleceğin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı,üretken ve başarılı olmalarında sağlıklı beslenmeleri ve hareketli bir yaşam sürmeleri oldukça önemlidir. Çocuğun bu dönemde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması, ileriki dönemde sağlıklı beslenme ile birlikte birçok kronik hastalığın oluşma riskini azaltmaktadır



Ebeveynlerinde bu konuda ki özenlerini dikkate alarak, çocuklarımızın beslenme alışkanlıkları konusundaki iletişimlerine yardımcı olabilmeyi ve çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız.



Süre: 50 dk



Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



Dekor: Ömür Saka



Işık: Erkan Kaya



Kostüm: Zeynep Ertan



Müzik: Barış Çetin



Yazan: Özlem Polat



Yöneten: Ömür Saka



Web Sitesi: http://www.tiyatropan.com



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.