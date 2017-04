Bilfen Okulları'ndan Örnek Uygulamalar

Diyarbakır Bilfen Okulları, örnek olacak iki uygulamayı hayata geçirdi. Çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen plastik ürünlerin yasaklandığı okulda, baharın gelişi ile birlikte bazı dersler açık havada verilmeye başlandı. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yılı için de kutlama yapıldı.



Dünya genelinde her geçen gün çevre kirliliği giderek artmakta ve bu durum insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmekte. Çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen maddelerin başında plastik malzeme ve ürünler geliyor. Kanserojen maddeler içeren plastik ürünlerin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açarak insan sağlığını ve aynı zamanda çevreyi tehdit ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Diyarbakır Bilfen Okulları'ndan örnek bir adım geldi. Okulda plastik poşet, bardak ve tabakların kullanımı yasaklandı. Öğrenci ve öğretmenler bu konuda uyarılırken, sınıflara ve koridorlara uyarı yazıları asıldı. Yasaklanan plastik poşet, tabak ve bardakların yerini ise biyolojik malzemelerden yapılmış ve sonrasında gübre haline gelebilecek şekilde geri dönüşümü sağlanabilecek ürünlerin kullanımına başlandı.



Dersler açık havada



Bilfen Okulları'nda açık hava dersleri uygulamasına da başlandı. Öğrencilerin daha iyi motive olması amacıyla İngilizce başta olmak üzere bazı dersler açık havada veriliyor. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, eğitime ticaret mantığı ile yaklaşmadıklarına dikkat çekerek her şeyi daha iyi insan yetiştirmek üzerine kurguladıklarına dikkat çekerek yeniliklere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Karakoç, "Her geçen gün daha iyi ve yeni şeyler yapmaya başlıyoruz. İnsan ve çevre sağlığını esas alarak okulumuzda plastik ürünlerin kullanımını kaldırdık. Eğitim kalitesini yükseltmek için de bazı dersleri açık havada vermeye başladık. Okulumuza ciddi bir rağbet var. Bizim için önemli olan para kazanmak değil, insanlarımızın başarılı şekilde eğitilerek topluma kazandırılmasıdır" dedi.



Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü için kutlama



Okulda, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü de kutlandı. Okulda düzenlenen etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, polis teşkilatının halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi. Polis teşkilatı mensuplarının ülkenin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır ve bölgede de halkın huzuru ve güvenliği için canları pahasına başarılı hizmetlere imza attığını belirten Karakoç, "Polis teşkilatımızın 172. yılını canı gönülden kutluyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim huzurumuz ve güvenimiz için canları pahasına görev yapıyorlar. Polis teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde de önemli rol oynamış, şehit ve gaziler vermiştir. Okulumuz öğrencisi Dilara Nur Özdemir'in bu konudaki anlamlı yağlı boya tablosunu sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettik ve kendisi okul olarak bizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Bu da bizim için gurur vericidir. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Tüm imkanlarımızla her zaman için polis teşkilatımızın yanındayız" diye konuştu. - DİYARBAKIR