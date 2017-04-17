Bileyicilik mesleği son demlerini yaşıyor

Teknolojinin işleri kolaylaştırdığı bileyicilik mesleğinde yetiştirilecek eleman bulunmuyor



GAZİANTEP - Gaziantep'te bıçak bileme ustaları teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmasının sevincini yaşarken, eleman bulamamanın ise sıkıntısını yaşıyor

Gaziantep'te bıçak bileyicileri hızla gelişen teknoloji ile sevinirken, son dönemlerde ise yeterli eleman bulunmaması nedeniyle son demlerini yaşıyor. Teknolojiden faydalanması gerektiğini belirten bıçak bileme ustaları, teknolojinin kendi mesleklerinde de bir çok fayda getirdiğini ifade etti. Mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu belirten ustalar, bu işi öğrenecek insan bulamamaktan yakınıyor.

Gaziantep'te yaklaşık 42 yıldır bıçak bileyen Ahmet Şafkın, "Teknoloji bileyicilik mesleğine zaman ve ağırlık olarak çok büyük faydaları oldu. Teknolojinin olmadığı yerde sanayi kalkınmaz. Daha önceden ellerimizle yaptığımız bileme işini şimdi ise tek düğmeye basarak yapıyoruz, teknoloji sayesinde. Bir anda onlarca bıçağı bileyebiliyoruz" dedi.

İşler kolaylaştı ama eleman yok

Safkı, teknoloji yardımıyla daha da kolaylaşan bileyicilik işine ilginin artmasını beklediklerine fakat aksine ilginin azaldığını kaydetti. Daha da kolaylaşan mesleğe kazandıracak insan bulamadıklarını anlatan Safkın, "işlerimiz teknoloji sayesin de kolaylaştı ama eleman yok .Emeklerinin karşılığını vermemize rağmen çalışmıyorlar. Mesleğimize ilgi yok. Teknoloji olarak her şey güzel ama tek sıkıntımız yeni yetişecek elaman bulunmuyor. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda mesleğimiz için endişe duyuyoruz"diye ifade etti. Gaziantepli bileyici ustası Turan Meşhur ise "Baba mesleğini yapıyorum. Mesleğimiz çok güzel severek yapıyorum.Teknolojinin gelişmesi işlerimizi daha da kolaylaştırdı.Teknoloji ne kadar gelişirse, gelişsin her zaman zaanatkarlara ihtiyaç var. Ama yeni elemanlar yetişmiyor" diye konuştu.

Teknolojinin zamane gençlerinin başını döndürdüğünü ifade eden ustalar, işin çok olmasına rağmen insanların az emekle kolay yoldan para kazanmanın derdine de düştüğünü vurguladı.

(KU-SD-