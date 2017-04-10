Biletli Yolcuyu Sürükleyerek Uçaktan Attılar

ABD'de kapasitesinin üzerinde rezervasyon yapılan bir uçakta yaşananlar izleyenleri dehşete düşürdü. Uçaktaki bir yolcu parasını ödeyip bilet aldığı halde, oturduğu koltuğundan kaldırılarak uçaktan indirilmek istendi. Nedeni ise şirketin kendi elemanları için uçakta yer kalmamış olmasıydı. Uçaktan inmek istemeyen yolcu güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.