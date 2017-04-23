Bileciksporlu Oyuncular Zorlu Vitraspor Maçı Öncesi Şeyh Edebali Türbesini Ziyaret Etti

Bileciksporlu oyuncular zorlu Vitraspor maçı öncesi maç kahvaltısında buluşarak, kahvaltının ardından Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ettiler.



Bilecik 1. Amatör Lig Şampiyonu Bileciksporlu oyuncular BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor ile bugün yapacak BAL'a yükselme baraj maçı öncesi sabah kahvaltısında bir araya geldiler. Bilecikli iş adamı Recep Dindar'ın bir kafede verdiği kahvaltı sonrası oyuncular, teknik heyet kulüp başkanı Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ettiler. Burada dualar okuyan oyuncular, Osmanlı Tarih Şeridini gezdiler. - BİLECİK