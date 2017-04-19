Bilecikspor, Vitraspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme baraj maçı öncesi hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Melih Karaçam, antrenmandan sonra futbolculara baklava ikram etti.



Bilecikspor 23 Nisan Pazar günü Bilecik Edebali Stadında BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor ile yapacağı baraj maçı öncesi hazırlıkları maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşu, istasyon çalışmaları ve çift kala maçla tamamlayan futbolcuların hırsları gözlerden kaçmazken, antrenmana gelen kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Melih Karaçam antrenmanda futbolculara baklava ikram etti.



"10 yıllık hasreti sona erdirmek istiyoruz"



10 yıl önce 3. Lig'den düştüğü itibaren ilk kez BAL yakın olduklarını anlatan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, "Bu maç bizim hayatı önem taşıyor. Futbolcularımda bunun farkında ve günlerdir bu maça hazırlanıyoruz. Bu maçı kazarak BAL çıkarak hasreti sona erdirmek istiyoruz. Sakat oyuncumuz bulunmuyor bu maça tam kadro çıkacağız" dedi.



Bilecikspor Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Melih Karaçam ise; futbolculara yaptığı konuşmada, tüm Bilecik halkının takımın arkasında olduğunu ve BAL'a çıkacaklarını söyledi. - BİLECİK