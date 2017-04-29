Bilecikspor Mayıs Ayında Kongreye Gidiyor

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, mayıs ayı içerisinde kongre kararı aldıklarını belirterek, "Bu kulübü bir cuma günü aldım, bir cuma günü veda ediyorum" dedi.



Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, yaptığı basın açıklamasında bir cuma günü başkanlığını aldığı Bilecikspor'da o gün TFF'ye para yatırılmadığı takdirde tecili silineceği söyledi. Eş, dost ve arkadaşların sayesinde toplanılan paralarla TFF'ye para yatırarak kulübün devamlılığını sağdıklarını hatırlatan Cinoğlu, "Mar ayı içerisinde kongreye gidiyoruz. Biz güllük gülistanlık geliri kulüp almadık. Bizim dükkanımız kapalıydı. Biz aldık bir hayata döndürmek için bedel ödedik. İlk sene ilk hafta maça çıkamamış bir takım, ikinci hafta Yenipazar'a giderken forması olmayan bir takım vardı. 13 kişi gittik oraya o gün. Otobüsümüz yoktu. Kafede futbolculara lisans çıkardık. O günleri biz geçirdik. Şimdi yapacağımız kongrede aday olmayacağım ama sokaktaki bir arkadaşın 'ben başkan olacağım' deyip de kulüp başkanlığı falan teslim edecek halimiz yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ben buradan şunu net olarak söylüyorum. Burada Bileciksporla ilgili 1 ay önümüzde süre var. Kongre tarihini ileri ki günlerde dernekler masasını aldıktan sonra netlik kazanacak. Başkan adayı olacak arkadaş ile istişarelerimizi yapalım, son gün liste getirerek ben adayım gibi bir lüks olamaz. Aday olacak arkadaşlar kulübümüz açık. Ben yönetimim olarak başındayım, görevimin başındayım. Burada diyorum ki bu gelen arkadaşlar istişareler yapsın. 3 arkadaş olursa 3'ünün ortak bir listesi olabilir. O zaman başarı gelir" dedi.



"Çıtayı yükseltecek kişi takip olsun"



Cinoğlu, bugün Bilecikspor bıktığı için bırakmadığı ve gelecek adayında çıtasının bu seneden daha fazla olmasını istediğini belirterek, "Ben bugün Bilecikspor'u bırakıyorsam bıktığımdan değil. Bilecikspor'u şampiyon yaptım, namağlup şampiyon yaptım. Bunun çıtasının üzerine koyacaksanız talip olun. Bunun kaynağını 500 bin, 1 milyon arası bulacaksınız yapın, yoksa bizim Bilecikspor'dan bıkmışlığımız, bizim Bilecikspor'u terk etmişliğimiz, bizim Bilecikspor'a vedamız yok. Biz Bilecikspor'un önünü açmak için bırakıyorum. Ben kendimi tatmin etmek için, arkadaşlarımı tatmin etmek için burada Bilecikspor'u bırakıyorum mantığını kafanızdan silin. Biz Bilecikspor'u şampiyon yaptık ve bıraktık. Vitraspor ile oynadığımız BAL baraj maçında o insanlar sokaklara döküldü. Şırnak'tan askerden gelen çocuk var. Yurt dışından buraya maça gelen arkadaşımız var. Üniversitelilerden yollarının harçlıklarıyla hızlı trenle gelen yüzlerce insan var. Bunların emeğini, bunların buradaki mücadelesini buradaki şampiyonluk coşkusunun üzerine koyulacak ise biz listelerde varız. Kimse de çıkmıyorsa bu kayyum sürecini bırakacak değiliz. Yine yazarız ismimizi, hayatımıza devam ederiz. Yine Bilecikspor'u var etmeye çalışırız" dedi. - BİLECİK