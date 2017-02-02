Bilecik 1. Amatör Lig'de 13'de 13 yaparak liderliğini sürdüren Bilecikspor, hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



13 takımlı Bilecik 1. Amatör Lig 14'uncu hafta sonunda bir maç eksiğiyle 13'de 13 yaparak puanını 39'a çıkaran Bilecikspor, pazar günün oynayacağı diğer bir Bilecik takımı 1299 Bilecik Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Aydınlatma ışıklarının yetersiz olduğu Bilecik Sentetik Sahada derbi maçının hazırlıklarını sürdüren Bilecikspor'da Yusuf Fidan, Okan Ünver, Hakan Dura, Celal Daş, Fatih Bakır ve Oğuzhan Yol mazeret bildirerek antrenmana katılmazken, Yusuf Fidan'ın haftalardır antrenmana gelmemesi gözlerden kaçmadı.



"14'de 14 yapmak istiyoruz"



Antrenman sonrası açıklama yapan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, 5 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Bilecik Edebali Stadından aynı kenttin iki takımın karşı karşıya geleceğini belirtti. Kol, "Hazırlıklarımızı dün ve bugün yaptığımız düz koşu ile başlayarak istasyon ve dayanıklılık antrenmanı ile devam etti. Son olarak çift kale maçla günü tamamladık. Önümüzde 2 antrenman daha var maç güne kadar. Oyuncularımın moralleri iyi. 1299 Bilecik Kulübü maçını kazarak 14'de 14 yapmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK