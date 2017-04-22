Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'dan 'Sağduyu' Çağrısı

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, yarın oynanacak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkacak takımı belirleyecek baraj maçı öncesi taraftarlara 'sağduyu' çağrısında bulundu.



Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor ile BAL temsilcisi Vitraspor arasında yarın saat 16.00'da Bilecik Edebali Stadında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi 'sağduyu' çağrısında bulunan Cinoğlu, 2007 yılında 3. Lig'den amatör lige düşen Bilecikspor'un 10 sene sonra böylesi önemli bir maça çıkacağını belirten Cinoğlu, "Bu maç öncesinde taraftarlarımızı sağduyuna davet ediyorum. Maç öncesinde taraftar gruplarımız saat 13.00'da Şehitler Parkında toplanarak stada yürüyecekler. Stada gelen taraftarlarımız başta emniyet güçlerine zorluk çıkarmadan stada giriş yapmalarını istiyorum. Bizler büyük Bilecikspor camiası olarak kendimize yakışır şekilde Bozüyük'ten gelen taraftarları ağırlayarak, kimsenin burnu bile kanamadan tekrar Bozüyük'e göndereceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve aynı zamanda Miraç Kandili olan bu güne gölge düşürmeden, futbolun güzelliğini hep beraber yaşayalım" dedi. - BİLECİK