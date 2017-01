Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, 2016-2017 Futbol Sezonun İlk Yarısını Değerlendirdi

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, 2016-2017 futbol sezonun ilk yarısını ve gündemi değerlendirerek, ilk yarıda oynadıkları 12 maçtan kayıpsız ayrılarak, en yakın rakiplerine 5 puan fark attıklarını belirtti.



Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu ve takımın antrenörü Hasan Kol, Bilecik'teki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2016-2017 futbol sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Sezon başında yaptığı basın açıklamalarında bu sene iddialı ve başarılı bir takım oluşturacaklarını söylediğini anlatan Cinoğlu, "Başarı geldikçe hedefler büyüyor, ihtiyaçlar çoğalıyor. Bizim Bilecik'te spor yapmamız zor. Tesis sorunumuzu hala söylüyoruz, anlatıyoruz. Yetkililerimiz bize olumlu sonuçlar veriyor ama zaman geçiyor. 24 aylık başkanlığım süresince bir futbolcumuz idman sonrası duş almadı. Bizler 3'e bölünmüş sentetik sahalarda idmanlar yapmaya çalışıyoruz. Burada istediğimiz şey para değil futbol değil. Burada istediğimiz tesis, futbolcuların istihdamı. Bilecik'te ilimizi Türkiye Basketbol 2. Lig'de temsil eden basketbol takımımızla futbolu kıyaslıyorlar. Ben buna çok üzülüyorum. Basketbolla Bilecikspor'u kıyaslamak çok yanlış. Bu tarz spekülasyonlar yapılması beni çok yoruyor. Böyle bir konuda Bilecikspor'un da Bilecik'te herhangi kulüple alakalı kötü düşünen namussuz ve şerefsiz insandır. Ben Mayıs ayında kongreye giderek başkanlığı sonlandıracağım. Ama o günde kongrede gelip bu bayrağı kimse almazsa bende o bayrağı öyle bırakmayacağım. Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü hocası Sayın Yeşer kardeşimiz sosyal medyadan gelen mesajlar değindi. Geçen klavye başına geçen aslan kesiliyor gibi ifadeler kullanmış. Değişik şeyler söylemiş. Muhatabı biz değiliz, Bilecikspor değil. Belediye Basketbol Takımı hepimizin takımı. Ben taraftarımıza her zaman destek olmaları konusunda çağrı yapıyorum. Herkesin kendi işini yapması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkanımızda dahil herkes önyargıyla söylediğimiz şeyleri yanlış yerlere çekilerek iletilerek aramızda buz dağları oluşturuluyor" dedi.



"Selim Yağcı aracılığı ile geçen yıl 50 bin liralık sponsorluk aldık"



2015-2016 futbol sezonu öncesi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın aracılığı ile BİEN Seramik fabrikasından 50 bin liralık forma sponsorluğu aldıklarını anlatan Cinoğlu, "Geçen sene bu para bize yüzde 50 yol aldırdı. Bu seneye gelince 5 bin lira malzeme yardımı aldık. Birde sağ olsunlar Gökkaya Park'ta rakamını bilmiyorum Bilecikspor adına düzenlenen gecede verilen yemekte bir katkıları oldu. Sanayi kuruluşlarından hiç yardım almadım. Kişisel olarak arkadaşlarımdan takvim süreçlerinde 500 lira bin lira aldım. Bu sene Yüce Mermer 20 bin lira forma reklamıyla yardımımıza yetişti. Onu da gerçekleştirdiğimiz gece de anlatmıştık" dedi.



"12'de 12 yapan bir takımı kulübü devre arasında bırakmak yanlış olur" diye konuştu.



Bir muhabirin, "Bilecikspor'un ağabeyleri dediğiniz Tolga Burulday ve Altıner Yörümez'in takım ayrılmak için size bir talepleri oldu mu?" sorusuna cevap veren Cinoğlu, "Evet, bu duyumlar doğru. Yürüyen takımdaki arkadaşlarımıza yeni yapılanan daha isimlerini koymadıkları bu sene yapılanıp seneye şampiyonluğa yürüyecekleri maddi durumları iyi olan bir takım kurulacağı söylendi. Ben söyledim zaten çocuklara da 12'de 12 yapan bir takımı kulübü devre arasında bırakmak yanlış olur. Bilecikspor'un dışında yapılanmak isteniyorsa yarın sabah itibariyle alın Bilecikspor'u teslim edeyim. Daha iyi bu işi yürütebilecek varsa hemen yarın sabah bıktığımızdan değil daha iyi olabileceği için bırakırız" ifadelerini kullandı.



"Turgut Özen ağabeyimiz 24 ayda iki kere yemek verdi, hakkını yememek lazım"



"Bilecikspor eski Başkanı Turgut Özen'in Bilecikspor'un ligde rakibiniz olan 1308 Osmaneli Belediye Spor'a bir yardım yapmış iddiaları gündemde. Bunun için ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Cinoğlu, "Sponsorluk yapılır. Osmaneli Belediyeyi çok seversin. Belki Bilecikspor'dan daha iyi görürsün. Daha yakındır sana. Beklide Osmaneli'nde yaşamını devam ettirmiştir. Bizim bilmediğimiz gerçeklerde var olabilir. Biz Turgut Özenin başkanlığında cengaverce her şeyimizi verdik maddi manevi. Rakibimiz olan takımın Bilecikspor'la oynayacağı maça 2 hafta kala yardım etti. Spora yardım ettiği için teşekkür ediyorum kendilerine. Turgut Özen ağabeyimiz bize 24 ayda iki kere yemek verdi. Hakkını yememek lazım. Efsane başkanımızdır, önünden geçmeyiz. Bilecikspor'a şuanda sahip çıkmamıştır. Yanımızda olmamıştır. Biz onu düzenlediğimiz gecede onore etmek istediğimiz zamanlarda plaket takdimlerimize gelmemiş başkalarını yollamıştır. Osmaneli'ne yardım yaptığı doğrudur buda onun tasavvufudur. Kendi parası istediği yere yapabilir. Ben seçildiğim günden beri Bilecikspor'a bir şeyi olmamıştır. Ama biz ona her şeyi yapmışızdır. Bilecikspor'un yıllarca başkanlığını yapmış bir ağabey olarak manevi olarak bile yardımı olmamıştır" şeklinde konuştu.



"İkinci yarı takıma 5-6 takviye yapacağız"



Son olarak ikinci yarıdaki transfer politikalarını değerlendiren Cinoğlu, şunları kaydetti:



"Bizim hedefimiz yine hiç şaşmadan şampiyonluk olacaktır. Hedef 24'te 24'tür. Giden de gidebilir, gelen de gelebilir. Bilecikspor'u 12 de 12 yapan çocuklar boynumuz kıldan ince onlara. Ben onarla maddi boyutta çok bir şey vaat etmedim. Gelecek arkadaşlar var. 1299 Bilecik Kulübü'den Şahin arkadaşımız gelecek. Burada Harun Dilek kardeşimize teşekkür ediyorum. En değerli oyuncularından birini kattılar takımımıza. İstanbul'dan 2 bölgeden 3 arkadaşımızla takımımıza 5-6 arkadaşı da takviye yapacağız."



"Tolga ve Altıner'in kendilerince geçerli mazeretleri olduğunu düşünüyorum"



Bilecikspor antrenörü Hasan Kol ise, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Takımdan ayrılmak isteyen oyunculardan haberi olmadığı ve şuan öğrendiğini ifade eden Kol, sözlerine şöyle devam etti:



"Takımın iki kaptanı Tolga ve Altıner bana bir şey söylemediler. Dün İsmail başkanım bahsetti. Biz arkadaşlarımızla senelik konuştuk. Bana çok geçerli bir mazeret söylemeleri lazım. Ben bunu kabul edersem, mantığım yatarsa zaten sizde söylüyorsunuz ben buna kefil olmuşum. Ben onların mutlaka kendilerince geçerli mazeretleri olduğunu düşünüyorum. Daha konuşmadım kendileriyle. Ama gereğini yaparız kesinlikle. Turgay Avcı beklentilerini karşılayamadı sanırım biraz. Bu senede biz Turgay'ı yüzde yüz oynatamadık. Bütün maçlara çıkamadı. Bütün idmanlara geldi. Bir de üstüne idmandayken kardeşi Fikret'in çapraz bağları koptu. Duygusal bir çocuktur. Müthiş kendini verir saygı duyarım. Şu an geliyorum desin kapım açık. Dediğim gibi onun düşüncesine de saygı duymak gerekir. Geçen sene ben İl Özel İdarespor'un başındayken futbolculara para veremedik. Bunlarda sezon başında bundan haberleri vardı. Onlar geçen sene BAL'da oynadılar ve bu lig onlar kariyer açısından çok önemli. Attığı golü, oynadığı dakikayı her şeyi adını soyadını yazdığın zaman görüyorsun. Başka bir yerde oynamak istediklerinde tüm kariyerleri görünüyor. BAL'da kariyer için tabiri caizse cep harçlığına 50 liraya oynadılar. Şimdi buraya geldik. Benim hatırım, samimiyetim, bana inanmışlığıyla o takımdan bir çok öğrencim amatör takıma geldi. Geli yosun mutlaka bir beklentisini karşılamak lazım. Beklenti dediğimiz BAL ligindeki 20'ler, 30'lar, 50'ler değil. Bu nedir başkanda burada açık açık konuşalım. 2 bin lira, 3 bin lira peşinat. Maç başı galibiyete de 100 lira. Bu şekilde düşünülüyor. Zaten böyle olmasa hiçbir şekilde İstanbul'daki çocuğu işini gücünü bıraktırıp buraya getiremeyiz."



"Ligin ilk yarısında 12'de 13 yaptığımızı düşünüyorum"



Sezonun ilk yarısında oynadıkları 12 maçta herhangi bir olay çıkmadığı ve takımların birbirlerine saygı duyduğunu anlatan Kol, "Bu takımlar mutlaka yenmek istediler buna kesinlikle inanıyorum ama müthiş bir saygı ve sevgi içerisindelerdi hepsi. Osmaneli spor en yakın rakibimiz, başta başkanları Münür abimiz, Osmaneli Geçler Birliği'nden tutun hepsi ile müthiş karşılaşmalarımız oldu. Şimdi ikinci yarıya başlayacağız. Biz 12'de 12 yaptık ama ben 12'de 13 yaptığımızı düşünüyorum. Nasıl olur? Biz sadece 12 rakibimizi mağlup etmedik, 12 galibiyet almadık. Bizi istemeyen, olmaz diyen herkesi yenerek 13 galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takıma bakıyorum 12'de 12 yapmış bir takımın hocası olarak benim burada kasıla kasıla geleceği görerek, bakarak bir şeyler söylemem lazım. Ama şöyle baktığım zaman başkanımızı çok iyi anlıyorum tükenme noktasına geldik. Bekleyen çocuklar var. Hiçbir şekilde ücretini alamamış beklenti içerisinde olanlar var" açıklamalarında da bulundu.



"22, 23 çocuğa kışlıklarını dağıtmak bu kadar mı zor?"



Hasan Kol, son olarak İl Özel İdaresi tarafından yapılan yardımlara değinerek, şöyle konuştu:



"İl Özel İdarenin malzemeleri OHAL yüzünden biraz gecikti. 18 tane eşofman aldık ve bizim takım 23 kişi olduğundan biraz sıkıntılarımız da oldu. 22, 23 çocuğa kışlıklarını dağıtmak bu kadar mı zor diye düşünüp durdum hep. Bizler futbolcular olsun, taraftarlarımız oldun, Belekoma Tayfa grubumuz oldun, üniversitedeki taraftar kuruluşları olsun hepsi bizimle birlikte mücadele ediyorlar. Seyirci olarak, yönetim olarak, bakış olarak, takım olarak hiçbir problemimiz yok. Bir ağabeyimiz de gelip bir maçtan önce alın çocuklar 50, 100, 200 lirada benden prim diyemiyorlar. Parayı bize vermesinler o çocuklara dağıtsınlar. O çocukları o an dünyanın en mutlu insanı yapmak bu kadar mı zor diye düşünüyorum. Takımlar hep kalıcıdır. Bilecikspor 1969'dan beri Bilecikspor'dur. Ben burada Yeni Afyonspor'u hiç unutmuyorum. 2. Lige Yükselme Terfi maçında tıklım, tıklım hiç unutmuyorum maça geldim kaçak girdik. Bir şehrin takımı bir şehre mal olmuşsa bu çocuklara bir destek olması lazım. Kulüp kalıcıdır. Ben takımımla 12'de 12 yaptım ama şu konuşmaları yapmak beni üzüyor. Bizler tabii ki durmayacağız. Önüme ne hamur konulursa ben onu bu şekilde çıkarmak zorundayım. Tuzumu yumurtası mı eksik olur bilemem ama çıkarmak zorundayım." - BİLECİK