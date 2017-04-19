Bilecikspor Başkanı Cinoğlu'ndan İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Toplanmamasına Tepki

Başkanı İsmail Cinoğlu, 23 Nisan günü oynanacak Bölgesel Amatör Lig baraj müsabakası öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplanmamasına tepki gösterdi.



Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor ile BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor arasında 23 Nisan günü saat 16.00'da Edebali Stadında oynanacak BAL baraj maçı öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplanmayarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı kararların alınmasına Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu tepki gösterdi. Cinoğlu, "Böylesi önemli maçlar öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında bir toplantı yapılır. Bu toplantıda 2 kulüp başkanlarına görüşleri sunulur. Bizlere görüş sunulmadan İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, futbol il temsilciliğinin statta inceleler yaparak Bilecikspor taraftarını kale arkasını reva gördüler. Bu kararı saygı duymuyorum. 300 kişilik yere binlerce insan alacaklar. Yazıklar olsun. Bu alınan kararı Bilecikspor kulübü ve taraftarları olarak kabul etmiyoruz. Bizler sahipsiz, kimsesizdik ama bu kadarını tahmin etmedik" dedi.



Öte yandan geçen hafta Bilecik ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisinin İl Spor Güvenlik Kurulu Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen'den toplantı talep ettikleri, ama halen bir cevap alamadıklarını öğrenildi. Bilecik Edebali Stadının şeref tribününün iki yanında bulunan beton tribünün depreme uygun olmaması nedeniyle buraya seyirci alınmayarak, mavi tribün diye adlandırılan alana Bozüyük seyircinin alınacağı kaydedildi. - BİLECİK