Bilecikspor'a Bir Veto da Tso'dan

Bilecikspor Kulübü'nün, oyuncuların günlük yemek ihtiyaçlarını karşılandığı lokanta ücretinin ödenmesi talebine Bilecik Ticaret Sanayi Odası'ndan (TSO) veto geldi.



Geçtiğimiz günlerde Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, Bilecik Ticaret Sanayi Odası'na bir yazı yazarak, 2016-2017 futbol sezonu içerisinde futbolcuların günlük yemek ihtiyaçları karşıladığı lokantaya cüzi bir ödeme yapılması için destek istemişti. Bu dilekçe üzerine yardım talebi TSO yönetimi tarafından 'red' edildi. Gerekçe olarak TSO'ların spor kulüplerine ödenek olmadığı gösterildi.



"TSO'nun bu yaklaşımı bizlere manidar geldi"



Konu hakkında bir değerlendirme yapan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, yaşananları doğrularken, "TSO'ya yemek, ulaşım ve konaklama gibi ihtiyaçlarımıza cüzi bir rakamda katkınız olur mu diye bir dilekçe yazarak yönetime sunduk. Ama karşılığında ilk defa yardım istememize rağmen olumsuz karşılanmıştır. Her konuda fuarlarda, toplantılarda hiçbir şeyi esirgemeyen TSO'nun bu yaklaşımı bizlere manidar geldi. Yorumu kamuoyuna bırakıyorum. Bilecikspor yukarıdan aşağıya doğru bütün kurumlar tarafından 'red' edilen, istenmeyen bir kulüp haline gelmiştir. Sadece burada ayıracağımız tek kurum Bilecik Belediyesi ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'dır. Onun dışında Bilecik'i yöneten hiçbir bürokrat, odalar, sanayi kuruluşları yoktur" dedi.



Başkan Ateş'in prim sözü



Öte yandan Bilecik TSO Başkanı Mefail Ateş'in Bilecik 1. Amatör Lig Şampiyonluğu sonrası Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlamalarda prim sözü vermiş, ancak Vitraspor'la oynanan BAL baraj maçı öncesi soyunma odasına gelmeyerek primi açıklaması yapmamıştı. - BİLECİK