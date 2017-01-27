Bilecikli Bağ-Kur Emeklisi, Hesabına Yatan Maaş Miktarını Görünce Çok Şaşırdı

Bilecik'te Bağ-Kur emeklisi olan ve geçen ay emekli maaşı olarak 909 lira alan Cemal Güner, Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabına 3 bin 818 lira paranın yatırıldığı söyledi. Güner, "maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim" dedi.



Temizlik şirketi sahibi olan Cemal Güner, kendisinin Bağ-Kur emeklisi olduğunu ve maaşının Bilecik'teki bir banka şubesine yatırıldığını belirtti. Geçen ay emekli maaşı olarak hesabına 909 lira yatırıldığını anlatan Güner, "2017 Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabıma 3 bin 818 lira para yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Bir yanlışlık vardı. Banka şubesine giderek oradaki görevlilerle görüştüm. Onlar hesabımı kontrol etti ve yatırılan para miktarının doğru olduğunu belirtti. Ancak neden bu kadar para yatırıldığını kendilerinin de bilemediği söyledi" diye konuştu.



2017 yılı için emekli maaşına bir miktar zam yapılmasını beklediği ancak bu kadar çok miktarda zam yapılmasının imkansız olduğunu ifade eden Cemal Güner, "Maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim, hesabımda duruyor" dedi.