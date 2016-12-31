Bilecik Valisi Elban'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Bilecik Valisi Süleyman Elban, yeni yıl nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu.





Vali Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Deniz Özarslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül ile Sevgi Evlerini ziyaret ederek, çocuklarla bir süre sohbet etti.



Çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulunan ve yeni yıllarını kutlayan Elban, çocuklarla birlikte yaş pasta kesti. Elban, daha sonra eşi Beyza Elban, Belediye Başkanı Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, beraberindekilerle çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti.



Burada çocuklarla birlikte pasta kesen ve daha sonra huzurevini ziyaret eden Elban, "2016 yılı ülkemiz ve milletimiz için zor bir yıl oldu. Yıllara sığmayacak hem içeride hem de dışarıda ciddi ve sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ama milletimizin feraseti, duaları ve fedakarlığıyla bu dönemi atlattık. Hepimizin temennisi 2017 yılının 2016 yılında yaşadığımız sıkıntıları yaşamadan sağlıklı ve huzurlu, ülkemizin daha güvenli ve müreffeh bir dönem ve ivme kazanmasına vesile olmasıdır." diye konuştu.



Huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenen Elban, yeni yıllarını kutladı.