Bilecik Vali Yardımcısı Ekrem Ballı Veda Ziyaretleri Devam Ediyor

Bilecik Vali Yardımcısı Ekrem Ballı veda ziyaretlerine devam ediyor.



Bilecik Vali Yardımcılığı görevinden 1. derece kadrolu Ordu Vali Yardımcılığına atanana Ekrem Ballı, veda ziyaretlerine kapsamında İhlas Haber Ajansı Bilecik muhabiri ve Bilecik Olay Haber internet sitesi sahibi İbrahim Sünetci'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında basının önemine değinen Ballı, basının toplumun bilgilendirilmesi konusunda önemli bir göreve sahip olduğunu söyledi. - BİLECİK