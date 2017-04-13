Bilecik Ülkü Ocakları Uyuşturucu Maddeye Savaş Açtı

Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı M. Fatih Yaşar, Türk gençliğini avuçlarının içine alarak yok etmek isteyen her türlü uyuşturucu maddeye savaş açtıklarını söyledi.



M. Fatih Yaşar, yaptığı basın açıklamasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak uyuşturucu ile mücadele platformunu kurduklarını belirtti. Yaşar, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 'uyuşturucuya hayır' kampanyası kapsamında daha etkin ve verimli bir kamuoyu çalışması için kurulan, Uyuşturucu ile Mücadele Platformu saha ve sosyal medya çalışmalarıyla uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını gaye edinmektedir. Ülkü Ocakları Uyuşturucu ile Mücadele Platformu'nun saha çalışmaları kapsamında ilk etapta il-ilçe emniyet, sağlık müdürlükleri ve uyuşturucuya karşı mücadele için kamu yararına çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları (vakıf, dernek) ile yapılacak eş güdümlü çalışmalar neticesinde belirlenen, alanında uzman konuşmacılar ile tertip edilecek seminer ve konferanslar aracılığıyla uyuşturucu hakkında toplumsal bilinçlenmeye ön ayak olunacaktır" dedi.



"Yaşadığımız yüzyılda yeryüzünde yaşayan bütün gençlerin en büyük belası uyuşturucu illeti"



Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı M. Fatih Yaşar, yaşanan yüzyılda yeryüzünde yaşayan bütün gençlerin en büyük belası uyuşturucu illeti olduğunu belirterek, "Günümüzde uyuşturucu ve türevlerine olan ilgi her geçen gün artmakta ve gençliği avuçlarının içine almaktadır. Bu sorunun yaşandığı ülkelerden birisi de maalesef ülkemiz, Türkiye'mizdir. Bu sorunla mücadele edilmediği takdirde vatanımızın geleceği olan gençlerimizi kaybedebiliriz. Biz, yüce Türk milletinin ülkücü fertleri olarak uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele edilmesi ve bu illetten Türk gençliğinin arındırılması taraftarıyız. Türk milliyetçileri şunu iyi bilmektedir, bizim milliyetçiliğini yaptığımız Türk milletinin her bir üyesinin bedenen ve zihnen sağlıklı olması gerekmektedir. Yine uyuşturucu madde kullanımına dayanan toplumsal suçlarda- cinayetler, fuhuş ve hırsızlık gibi yaşanan artış Türk milletinin karakterine ve tarihsel müktesebatına 6 yakışmamakta ve hepimizi tedirgin etmektedir. Ayrıca, hem Türk kültürünün, hem de İslam ahlak ve faziletinin 6 yasakladığı bu maddelerin gençliğimizin zihin ve beden sağlığını bozmasının yanında ülkemizin de en büyük sorunu olan uluslararası terör örgütlerinin finans kaynağı olması, bu sorunun siyasi ve sosyolojik boyutları olduğunu bize göstermektedir. Bilecik Ülkü Ocakları olarak, terörle mücadelede terör örgütlerinin finansal kaynaklarının kesilmesi, Türk milletinin gelecek nesillerinin beden ve zihin sağlıklarının yerinde olması, sosyal sorunların çözümü uyuşturucudan kaynaklı yaşanan suçların sona ermesi ve Türk kültürünün ve yüce dinimiz olan İslamın emir ve yasaklarına 6 uyulması için uyuşturucu ve türevleri olan bütün maddelere savaş açmış bulunmaktayız .Bu illet vatanımızın her karış toprağını terk edene kadar savaşımız sürecektir. Sununda bilinmesini isterim ki bu uyuşturucu maddeleri üreten satan satılmasına aracılık edenlere karşıda tavrımız sert olacaktır. Hiç bir Türk gencinin damarlarındaki asıl kanın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. - BİLECİK