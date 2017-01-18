Bilecik'ten Kısa Kısa

Bilecik'te "Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği" toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.



Elban, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Sönmezay, Belediye Başkanı Aydoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ile birlik meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yaptı.



Toplantıda, yeni kurulan ilk birlik meclisinde "birlik başkanlık divanı" ve "birlik encümeni" belirlendi, 2017 yılı bütçesi görüşülerek, kabul edildi.



Elban, burada yaptığı konuşmada, "735 yıl önce şenlik havasında kutlanan Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenliklerini aynı şekilde, geleneklere uygun olarak, düzenlemeyi planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalar ve planlamalarla gönül coğrafyasını Söğüt'te buluşturacağız. Şenliklerimizi özüne uygun olarak düzenleyeceğiz. Ertuğrul Gazi Birliğince türbe ve civarında yapılacak düzenlemelerle tarihi dokuyu ayağa kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.



Vali Elban, muhtarlarla buluştu



Vali Süleyman Elban, Pazaryeri ilçesinde muhtarlarla buluştu.



Elban, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Bilecik'e atandıktan sonra mümkün olduğunca ilçe ve köyleri ziyaret ettiğini söyledi.



Sorunları, ihtiyaçları yerinde görmek ve karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak istediğini ifade eden Elban, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.