Bilecik'teki Şüpheli Ölüm

Bilecik'te dişine ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra rahatsızlandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Yaşar Bego, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verildi.



Bego'nun cenazesi, Bilecik Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Lüleburgaz Dernek Camisi'ne getirildi.



Cami avlusunda Bego'nun yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş'ta katılarak aile yakınlarına başsağlığı diledi.



Bego'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Bilecik'te Cam Sanayi Fabrikası'nda çalışan ve geçen hafta diş ağrısı sebebiyle özel bir dişçiye giden Bego'ya diş ağrısı için iğne yapılmış, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bego hayatını kaybetmişti.