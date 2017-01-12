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Bilecik'te Yolcu Otobüsü Devrildi: 30 Yaralı

Bilecik'te Yolcu Otobüsü Devrildi: 30 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Bilecik'te Yolcu Otobüsü Devrildi: 30 Yaralı

Alınan bilgiye göre, Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı yolcu otobüsü, Bilecik-Kütahya karayolu Bozüyük Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Hakkı Çoban ile otobüste bulunan diğer 29 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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