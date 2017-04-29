Bilecik'te Yaya Üst Geçidinde Yangın

Bilecik'te yangın çıkan yaya üst geçidinde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Bilecik-İstanbul karayolunda Hürriyet ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan üst geçitten yükselen alevleri fark eden araç sürücüleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.



İlk belirlemelere göre, demir iskelet üstüne polikarbon malzemenin kaplanmasıyla kurulan üst geçitte hasara neden olan yangının tiner dökülüp ateşe verilmesi nedeniyle çıktığı belirlendi.



Polis, yangını çıkardığı iddia edilen üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.