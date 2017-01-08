Bilecik'te Yaban Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla neticesinde bitki örtüsünün karla kaplandığı yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme yapıldı.



Bilecik'te özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara aç kalan yaban hayvanları için yem bırakıldı. Hava sıcaklığının düşmesi ve yoğun kar yağışı ile birlikte yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bilecik ve çevresinde bulunan sulak ve avlak alanlara sakatat, bayat ekmek ve buğdaydan oluşan yemler bırakıldı.



Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yüksek kesimlere yağan kar ve soğuk hava nedeniyle avlakları yabani hayvanların yoğun yaşadığı alanlarda yemleme çalışmaları sürüyor. Ekiplerimizce kar yağışı ve soğuk havaların etkili olduğu alanlara yemler bırakıldı. Avlakların yemleme çalışmaları kar ve soğukların etkili olduğu zamanlarda yemleme çalışmalarına devam edilecek" şeklinde belirtildi. - BİLECİK