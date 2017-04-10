Bilecik'te Üniversite Çalışanı 3 Kişi Fetö'den Tutuklandı
Bilecik’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 üniversite çalışanı tutuklandı.
Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 üniversite çalışanı tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Metin Kesler, Öğretim Görevlisi Murat Özalp, Uzman Rıdvan Yayla, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde sorgusu biten 3 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheliler, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK
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