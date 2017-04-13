Bilecik'te 'Türkiye İçin Evet' Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilciliği tarafından 'Türkiye için Evet' yürüyüşü yapıldı.



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Tevfikbey Caddesi üzerinden Şehitler Parkı önüne kadar devam etti. Türkiye Gençlik Vakfı Bilecik İl Temsilcisi Hasan Sevinç, burada yaptığı açıklamada, FETÖ'nün ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın birleşerek 'hayırda hayır var' dediklerini belirtti. Sevinç, "Düşmanların dışta bütün kılıçlarını kuşanmış aziz millete ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devlete karşı haçlı mücadelesine girişmiş batı, içte 15 Temmuz'da dış düşmanlara birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş. Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. 1960'ta Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1977'de Refah-Yol hükümetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete bin bir türlü zulmü reva görmüşlerdir. İşte 55 yıldır oynanan bu oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların, 'Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım' diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulmuştur. Şimdi bizler, her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz" dedi. - BİLECİK